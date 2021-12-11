Коронавирус за сутки унес жизни 290 украинцев. Остановись и задумайся

Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. Только вчера вирус убил 290 наших сограждан. Будем ли мы сожалеть о них, или пойдем плясать в нелегально открытые клубы и рестораны? Какой гром должен грянуть на нас, чтобы все начали носить маски?
В Украине только за минувшие сутки зафиксировано новых 17 424 COVID-случая. В частности, заразились 752 ребенка и 420 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
За последние 24 часа большего всего инфицировалось граждан во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) Днепропетровской (1 171), областях и Киеве (1 226).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 632 131 человек; недуг побороли 1 297 282 человек. За это время зафиксировано летальных исходов - 31 751; проведено ПЦР-тестов – 794 5044.
Также, отметил Степанов, за последние сутки в Украине было привито 17 939 человек.
С начала кампании по вакцинации укол получили 192 264 украинцев. Из них две дозы получил только одни человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 1226 случаев / 1650 прививок;
- Винницкая область - 724 случая / 830 прививок;
- Волынская область - 370 случаев / 280 прививок;
- Днепропетровская область - 1171 случай / 1320 прививок;
- Донецкая область - 802 случая / 770 прививок;
- Житомирская область - 813 случаев / 690 прививок;
- Закарпатская область - 353 случая / 420 прививок;
- Запорожская область - 599 случаев / 590 прививок;
- Ивано-Франковская область - 373 случая / 629 прививок;
- Киевская область - 1273 случая / 1170 прививок;
- Кировоградская область - 172 случая / 460 прививок;
- Луганская область - 167 случаев / 340 прививок;
- Львовская область - 1407 случаев / 1060 прививок;
- Николаевская область - 454 случая / 600 прививок;
- Одесская область - 1282 случая / 400 прививок;
- Полтавская область - 673 случая / 700 прививок;
- Ровенская область - 553 случая / 650 прививок;
- Сумская область - 567 случаев / 1080 прививок;
- Тернопольская область - 628 случаев / 590 прививок;
- Харьковская область - 1132 случая / 390 прививок;
- Херсонская область - 174 случая / 1190 прививок;
- Хмельницкая область - 822 случая / 640 прививок;
- Черкасская область - 548 случаев / 710 прививок;
- Черновицкая область - 516 случаев / 270 прививок;
- Черниговская область - 625 случаев / 510 прививок.
Прививки проводились 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.
По состоянию на 26 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
Ранее стало известно, что в Украине умирают 10% пациентов с коронавирусом старше 70 лет.
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