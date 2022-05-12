Коронавирус в ВСУ: за последние сутки 203 новых случая инфицирования

12:10 10 декабря Киев, Украина

За прошедшие сутки среди военнослужащих ВСУ зафиксировано 203 новых случая инфицирования коронавирусом , всего на сегодняшний день болеет 3 055 человек.



Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование медсил.



В учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 184 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 499 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 66 человек.