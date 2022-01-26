Коронавирус в Украине замедлил свои темпы

В Украине опять немного замедлились темпы роста заболеваемости коронавирусом. Так, по информации СНБО, за прошедшие сутки в стране было подтверждено 2 582 новых случаев инфицирования. При этом число заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса практически не на много отличается от показаний за предыдущие сутки.

Отмечается, что с начала пандемии в стране зафиксировали 145 612 случаев коронавируса. Всего 3 023 человека умерли и 65 877 выздоровели.

Активных случаев 76 712.

За минувшие сутки от вируса умерли 44 человека, а также 1 174 человека выздоровели.

Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется во Львовской области (+183), Киеве (+298), Харьковской области (+339), Тернопольской области (+251), Ивано-Франковской области (+143).

По информации Минздрава, летальность от COVID-19 упала почти на треть.

Напомним, накануне сообщилось о 45 смертях за сутки и 1 157 выздоровевших.