Коронавирус в Украине: зафиксирован новый антирекорд

По официальным данным СНБО по состоянию на утро четверга, 17 сентября COVID-19 в Украине обнаружили у 3584 человек, зафиксировано 60 летальных случаев, 1589 пациентов выздоровели
В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 11 сентября, тогда заболело 3144 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 166 244 человек, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов — 3400.
В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 11 сентября, тогда заболело 3144 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 166 244 человек, из них 73 913 выздоровели, летальных исходов — 3400.
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