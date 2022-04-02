Коронавирус в Украине: за сутки заразились 315 детей и 326 медработников

09:38 08 ноября Киев, Украина

Каким наивным кажется сегодня тот страх, который украинцы испытывали в начале апреля, услышав о первой тысяче, заболевших коронавирусной болезнью. Теперь мы привычно охаем, читая сводки о заболеваемости в десятки тысяч за сутки, как и привычно слушаем сводки с Донбасса. Неужели можно к этому привыкнуть?!

Вчитайтесь в данные, о которых сообщил сегодня, 8 ноября, глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 315, медработников – 326). Также за последние сутки госпитализированы – 1157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели – 2637 человек", – написал Степанов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли, выздоровели – 206 866.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543 случая) областях.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины: Винницкая - 12420 (+204) Волынская - 16105 (+310) Днепропетровская - 17748 (+302) Донецкая - 13907 (+361) Житомирская - 18334 (+543) Закарпатская - 16932 (+262) Запорожская - 13442 (+688) Ивано-Франковская - 24066 (+505) Киев - 44 172 (943) Киевская - 19820 (+546) Кировоградская - 3092 (+74) Луганская - 4450 (+105) Львовская - 33283 (+301) Николаевская - 10240 (+291) Одесская - 28 265 (+371) Полтавская - 11944 (+245) Ровенская - 21770 (+367) Сумская - 14486 (+383) Тернопольская - 22040 (+133) Харьковская - 43213 (+1074) Херсонская - 5441 (+192) Хмельницкая - 19493 (+476) Черкасская - 10618 (+157) Черновицкая - 25016 (+457) Черниговская - 10054 (+107).

Напомним, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания коронавирусом – 10 746. Тогда скончались 187 человек.

Также сообщалось, что в Украине рассматривают возможность применения словацкой модели массового тестирования на коронавирус.