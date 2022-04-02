Коронавирус в Украине: за сутки заразились 315 детей и 326 медработников

Каким наивным кажется сегодня тот страх, который украинцы испытывали в начале апреля, услышав о первой тысяче, заболевших коронавирусной болезнью. Теперь мы привычно охаем, читая сводки о заболеваемости в десятки тысяч за сутки, как и привычно слушаем сводки с Донбасса. Неужели можно к этому привыкнуть?!
Вчитайтесь в данные, о которых сообщил сегодня, 8 ноября, глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек – умерли, выздоровели – 206 866.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543 случая) областях.
Напомним, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания коронавирусом – 10 746. Тогда скончались 187 человек.
Также сообщалось, что в Украине рассматривают возможность применения словацкой модели массового тестирования на коронавирус.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии