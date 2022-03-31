Коронавирус в Украине: за сутки зафиксирован 9721 новый случай

11:25 06 ноября Киев, Украина

За последние сутки подтверждено 9 721 новых случаев COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).

Наибольшее количество зарегистрировано в г. Киев, Харьковской, Житомирской, Одесской и Ивано-Франковской областях.



Также за последние сутки⬇️



🔺️госпитализовано - 1 517 человек;

🔺️летальних случаев - 201;

🔺️выздоровели - 10 762 человека;

🔺️проведено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).



За все время пандемии в Украине ⬇️



◾️заболело - 440188 человек;

◾️выздоровели- 195 544 человека;

◾️летальних случаев - 8125;

◾️проведено ПЦР-тестов - 3 521 175.

Количество заболеваний в регионах ⬇️



м. Киев - 42 375 случаев;

Винницкая область - 11 923 случая;

Волынская область - 15 313 случаев;

Днепропетровская область - 17 014 случаев;

Донецкая область - 13 128 случаев;

Житомирская область - 17 189 случаев;

Закарпатская область - 16 268 случаев;

Запорожская область - 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область - 23 032 случая;

Киевская область - 18 763 случаи;

Кировоградская область - 2 891 случай;

Луганская область - 4 214 случаев;

Львовская область - 32 425 случаев;

Николаевская область - 9 605 случаев;

Одесская область - 27392 случаи;

Полтавская область - 11 337 случаев;

Ровенская область - 21 026 случаев;

Сумская область - 13 635 случаев;

Тернопольская область - 21 708 случаев;

Харьковская область - 41 131 случай;

Херсонская область - 5027 случаев;

Хмельницкая область - 18 438 случаев;

Черкасская область - 10 292 случая;

Черновицкая область - 24 079 случаев;

Черниговская область - 9 787 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.