Коронавирус в Украине: за сутки зафиксирован 9721 новый случай

За последние сутки подтверждено 9 721 новых случаев COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).
Наибольшее количество зарегистрировано в г. Киев, Харьковской, Житомирской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
Также за последние сутки⬇️
Также за последние сутки⬇️
🔺️госпитализовано - 1 517 человек;
🔺️летальних случаев - 201;
🔺️выздоровели - 10 762 человека;
🔺️проведено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).
За все время пандемии в Украине ⬇️
◾️заболело - 440188 человек;
◾️выздоровели- 195 544 человека;
◾️летальних случаев - 8125;
◾️проведено ПЦР-тестов - 3 521 175.
Количество заболеваний в регионах ⬇️
м. Киев - 42 375 случаев;
Винницкая область - 11 923 случая;
Волынская область - 15 313 случаев;
Днепропетровская область - 17 014 случаев;
Донецкая область - 13 128 случаев;
Житомирская область - 17 189 случаев;
Закарпатская область - 16 268 случаев;
Запорожская область - 12 196 случаев;
Ивано-Франковская область - 23 032 случая;
Киевская область - 18 763 случаи;
Кировоградская область - 2 891 случай;
Луганская область - 4 214 случаев;
Львовская область - 32 425 случаев;
Николаевская область - 9 605 случаев;
Одесская область - 27392 случаи;
Полтавская область - 11 337 случаев;
Ровенская область - 21 026 случаев;
Сумская область - 13 635 случаев;
Тернопольская область - 21 708 случаев;
Харьковская область - 41 131 случай;
Херсонская область - 5027 случаев;
Хмельницкая область - 18 438 случаев;
Черкасская область - 10 292 случая;
Черновицкая область - 24 079 случаев;
Черниговская область - 9 787 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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