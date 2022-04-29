Коронавирус в Украине: за сутки вторника в стране зафиксировано 717 новых случаев инфицирования

08:49 28 июля Киев, Украина

По окончании выходных дней в Украине почти вдвое увеличился прирост инфицированных коронавирусом . За прошедшие сутки вторника в стране зарегистрировано 717 новых случаев коронавирусной инфекции.





Отмечается, что из 717 новых подтвержденных случаев 36 детей и 97 медработников.



Всего за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных исходов – 15, выздоровели - 459 человек;



За сутки протестировано:



методом ПЦР - 20673 человека,

методом ИФА - 8592 лица,

экспресс-тестами - 16979 человек. Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Отмечается, что из 717 новых подтвержденных случаев 36 детей и 97 медработников.Всего за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных исходов – 15, выздоровели - 459 человек;методом ПЦР - 20673 человека,методом ИФА - 8592 лица,экспресс-тестами - 16979 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболели 2 250 061 человек;

выздоровели – 2 185 339;

летальных исходов - 52 891;

проведения ПЦР-тестов – 11 321 947.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 189 случаев;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 24 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 7 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 53 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 30 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 13 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 18 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 12 случая;

Харьковская область - 32 случая;

Херсонская область - 43 случая;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 27 случаев;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.