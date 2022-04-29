Коронавирус в Украине: за сутки вторника в стране зафиксировано 717 новых случаев инфицирования

По окончании выходных дней в Украине почти вдвое увеличился прирост инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки вторника в стране зарегистрировано 717 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что из 717 новых подтвержденных случаев 36 детей и 97 медработников.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных исходов – 15, выздоровели - 459 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 20673 человека,
методом ИФА - 8592 лица,
экспресс-тестами - 16979 человек.
Отмечается, что из 717 новых подтвержденных случаев 36 детей и 97 медработников.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 507 человек, летальных исходов – 15, выздоровели - 459 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 20673 человека,
методом ИФА - 8592 лица,
экспресс-тестами - 16979 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели 2 250 061 человек;
выздоровели – 2 185 339;
летальных исходов - 52 891;
проведения ПЦР-тестов – 11 321 947.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 189 случаев;
Винницкая область - 27 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 24 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 7 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 53 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 17 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 30 случаев;
Львовская область - 23 случая;
Николаевская область - 13 случаев;
Одесская область - 47 случаев;
Полтавская область - 18 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 27 случаев;
Тернопольская область - 12 случая;
Харьковская область - 32 случая;
Херсонская область - 43 случая;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 27 случаев;
Черновицкая область - 10 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.
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