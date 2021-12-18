Коронавирус в Украине: за сутки воскресенья вирус обнаружен у 4 073 человек

13:22 13 Декабрь Киев, Украина

В Украине заметен существенный спад новых случаев инфицирования коронавирусом . За минувшие сутки воскресенья вирус диагностировали у 4 073 человек. В их числе 377 детей и 37 работников здравоохранения.



Об этом сообщает Минздрав.



Всего с начала пандемии в Украине:



🔺заболело – 3 563 165 человек;

🔺выздоровело – 3 205 879 человек;

🔺скончалось – 91 215;



За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 188 человек, вылечились 9 966 человек, госпитализировано - 1456.