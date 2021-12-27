Коронавирус в Украине: За сутки менее двух тысяч новых случаев заболевания

08:34 27 Декабрь Киев, Украина

В Минздраве сообщили о традиционном в выходные и праздничные дни спаде заболеваемости. Коронавирус диагностировали у 1 864 человек. В числе инфицированных 138 детей и 12 работников сферы здравоохранения.

Также известно о 1 053 госпитализированных, 4 527 выздоровевших и о 133 случаях летального исхода.

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом стали Киев, Киевская область, а также Донецкая, Житомирская и Черкасская области.
 
Фото: Коронавирус в Украине 27 декабря