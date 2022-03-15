Коронавирус в Украине: за сутки 1 045 украинцев заболели, а 78 - умерли

Украина не Словения, поэтому говорить об окончании эпидемии коронавируса нам еще рано. По данным пресс-службы Минздрава, за вторник, 15 июня, в стране подтверждены 1 045 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них - 46 детей и 23 медработника.

За прошедшие 24 часа коронавирус забрал жизни 78 украинцев. С начала пандемии от вируса скончались 51 847 человек.

Также за минувшие сутки госпитализировано 699 человек; недуг преодолели 4 802 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 28 321 человек,

методом ИФА – 9 718 человек,

экспресс-тестами – 20 814 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 226 037 человек; с болезнью справились 2 140 978 человек; проведено ПЦР-тестов – 10 576 820.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 256 случаев;

Винницкая область - 18 случаев;

Волынская область - 28 случаев;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 47 случаев;

Житомирская область - 12 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 52 случая;

Ивано-Франковская область - 10 случаев;

Киевская область - 75 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 14 случая;

Николаевская область - 46 случаев;

Одесская область - 36 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 27 случаев;

Сумская область - 31 случай;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 64 случая;

Херсонская область -53 случаи;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 42 случая;

Черновицкая область - 22 случая;

Черниговская область - 11 случаев.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде нардепов вакцинируют препаратом Pfizer. В холле парламента народные депутаты могут записаться на вакцинацию и сделать прививку в отдельном кабинете.

Как сообщалось до этого, под Киевом чиновники подпольно продавали вакцины от COVID-19. Препараты COVAX продавали лицам, не подпадавшим под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации.