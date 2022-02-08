Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на пятницу, 18 сентября

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 сентября в Украине зафиксировано 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество активных больных составляет 90 518 .
Всего в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели.
Всего в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели.
Проведено 985802 тестирования методом ПЦР.
За сутки выписаны 1573 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5114 случаев;
Волынская область - 6689 случаев;
Днепропетровская область - 3765 случаев;
Донецкая область - 2313 случаев;
Житомирская область - 4774 случая;
Закарпатская область - 9031 случай;
Запорожская область - 2748 случаев;
Ивано-Франковская область - 12 031 случай;
Кировоградская область - 967 случаев;
г. Киев - 18740 случаев;
Киевская область - 7476 случаев;
Львовская область - 17 869 случаев;
Луганская область - 706 случаев;
Николаевская область - 2320 случаев;
Одесская область - 10924 случаи;
Полтавская область - 1390 случаев;
Ровенская область - 10 917 случаев;
Сумская область - 2807 случаев;
Тернопольская область - 10 705 случаев;
Харьковская область - 14 264 случая;
Херсонская область - 766 случаев;
Хмельницкая область - 4339 случаев;
Черновицкая область - 12793 случаи;
Черкасская область - 2891 случай;
Черниговская область - 3133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 5114 случаев;
Волынская область - 6689 случаев;
Днепропетровская область - 3765 случаев;
Донецкая область - 2313 случаев;
Житомирская область - 4774 случая;
Закарпатская область - 9031 случай;
Запорожская область - 2748 случаев;
Ивано-Франковская область - 12 031 случай;
Кировоградская область - 967 случаев;
г. Киев - 18740 случаев;
Киевская область - 7476 случаев;
Львовская область - 17 869 случаев;
Луганская область - 706 случаев;
Николаевская область - 2320 случаев;
Одесская область - 10924 случаи;
Полтавская область - 1390 случаев;
Ровенская область - 10 917 случаев;
Сумская область - 2807 случаев;
Тернопольская область - 10 705 случаев;
Харьковская область - 14 264 случая;
Херсонская область - 766 случаев;
Хмельницкая область - 4339 случаев;
Черновицкая область - 12793 случаи;
Черкасская область - 2891 случай;
Черниговская область - 3133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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