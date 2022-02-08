Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на пятницу, 18 сентября

12:25 18 Сентябрь Киев, Украина





Всего в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 сентября в Украине зафиксировано 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 . Количество активных больных составляет 90 518 .Всего в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели.

Проведено 985802 тестирования методом ПЦР

За сутки выписаны 1573 пациента.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 5114 случаев;

Волынская область - 6689 случаев;

Днепропетровская область - 3765 случаев;

Донецкая область - 2313 случаев;

Житомирская область - 4774 случая;

Закарпатская область - 9031 случай;

Запорожская область - 2748 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 031 случай;

Кировоградская область - 967 случаев;

г. Киев - 18740 случаев;

Киевская область - 7476 случаев;

Львовская область - 17 869 случаев;

Луганская область - 706 случаев;

Николаевская область - 2320 случаев;

Одесская область - 10924 случаи;

Полтавская область - 1390 случаев;

Ровенская область - 10 917 случаев;

Сумская область - 2807 случаев;

Тернопольская область - 10 705 случаев;

Харьковская область - 14 264 случая;

Херсонская область - 766 случаев;

Хмельницкая область - 4339 случаев;

Черновицкая область - 12793 случаи;

Черкасская область - 2891 случай;

Черниговская область - 3133 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.