Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 28 сентября

12:26 28 Сентябрь Киев, Украина

По официальным данным СНБО Украины ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:



Винницкая область – 5974;

Волынская область – 7775;

Днепропетровская область – 5351;

Донецкая область – 3046;

Житомирская область – 5779;

Закарпатская область – 9654;

Запорожская область – 3773;

Ивано-Франковская область – 13 445;

Киев – 22 143;

Киевская область – 8854;

Кировоградская область – 1077;

Луганская область – 979;

Львовская область – 19 916;

Николаевская область – 3011;

Одесская область – 13 079;

Полтавская область – 1972;

Ровенская область – 12 145;

Сумская область – 3813;

Тернопольская область – 13 139;

Харьковская область – 17 703;

Херсонская область – 1062;

Хмельницкая область – 5747;

Черкасская область – 3759;

Черновицкая область – 14 113;

Черниговская область – 3996.



Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453. Винницкая область – 5974;Волынская область – 7775;Днепропетровская область – 5351;Донецкая область – 3046;Житомирская область – 5779;Закарпатская область – 9654;Запорожская область – 3773;Ивано-Франковская область – 13 445;Киев – 22 143;Киевская область – 8854;Кировоградская область – 1077;Луганская область – 979;Львовская область – 19 916;Николаевская область – 3011;Одесская область – 13 079;Полтавская область – 1972;Ровенская область – 12 145;Сумская область – 3813;Тернопольская область – 13 139;Харьковская область – 17 703;Херсонская область – 1062;Хмельницкая область – 5747;Черкасская область – 3759;Черновицкая область – 14 113;Черниговская область – 3996.Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.



По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.