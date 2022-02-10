Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 28 сентября

По официальным данным СНБО Украины ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Винницкая область – 5974;
Волынская область – 7775;
Днепропетровская область – 5351;
Донецкая область – 3046;
Житомирская область – 5779;
Закарпатская область – 9654;
Запорожская область – 3773;
Ивано-Франковская область – 13 445;
Киев – 22 143;
Киевская область – 8854;
Кировоградская область – 1077;
Луганская область – 979;
Львовская область – 19 916;
Николаевская область – 3011;
Одесская область – 13 079;
Полтавская область – 1972;
Ровенская область – 12 145;
Сумская область – 3813;
Тернопольская область – 13 139;
Харьковская область – 17 703;
Херсонская область – 1062;
Хмельницкая область – 5747;
Черкасская область – 3759;
Черновицкая область – 14 113;
Черниговская область – 3996.
Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.
Винницкая область – 5974;
Волынская область – 7775;
Днепропетровская область – 5351;
Донецкая область – 3046;
Житомирская область – 5779;
Закарпатская область – 9654;
Запорожская область – 3773;
Ивано-Франковская область – 13 445;
Киев – 22 143;
Киевская область – 8854;
Кировоградская область – 1077;
Луганская область – 979;
Львовская область – 19 916;
Николаевская область – 3011;
Одесская область – 13 079;
Полтавская область – 1972;
Ровенская область – 12 145;
Сумская область – 3813;
Тернопольская область – 13 139;
Харьковская область – 17 703;
Херсонская область – 1062;
Хмельницкая область – 5747;
Черкасская область – 3759;
Черновицкая область – 14 113;
Черниговская область – 3996.
Общее число заболевших в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.
По состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.
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