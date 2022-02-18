Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 25 сентября

По официальным данным СНБО ситуация по регионам Украины выглядит следующим образом:
Винницкая область – 5653;
Волынская область – 7362;
Днепропетровская область – 4917;
Донецкая область – 2851;
Житомирская область – 5403;
Закарпатская область – 9490;
Запорожская область – 3428;
Ивано-Франковская область – 13 080;
Киев – 21 045;
Киевская область – 8430;
Кировоградская область – 1052;
Луганская область – 894;
Львовская область – 19 465;
Николаевская область – 2782;
Одесская область – 12 470;
Полтавская область – 1752;
Ровенская область – 11 774;
Сумская область – 3474;
Тернопольская область – 12 579;
Харьковская область – 16 490;
Херсонская область – 954;
Хмельницкая область – 5361;
Черкасская область – 3459;
Черновицкая область – 13 736;
Черниговская область – 3770.
Винницкая область – 5653;
Волынская область – 7362;
Днепропетровская область – 4917;
Донецкая область – 2851;
Житомирская область – 5403;
Закарпатская область – 9490;
Запорожская область – 3428;
Ивано-Франковская область – 13 080;
Киев – 21 045;
Киевская область – 8430;
Кировоградская область – 1052;
Луганская область – 894;
Львовская область – 19 465;
Николаевская область – 2782;
Одесская область – 12 470;
Полтавская область – 1752;
Ровенская область – 11 774;
Сумская область – 3474;
Тернопольская область – 12 579;
Харьковская область – 16 490;
Херсонская область – 954;
Хмельницкая область – 5361;
Черкасская область – 3459;
Черновицкая область – 13 736;
Черниговская область – 3770.
Умерло за сутки 70 человек, выздоровело 1675.
Всего число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.
Всего число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.
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