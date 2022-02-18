Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 25 сентября

08:52 25 Сентябрь Киев, Украина

По официальным данным СНБО ситуация по регионам Украины выглядит следующим образом:



Винницкая область – 5653;

Волынская область – 7362;

Днепропетровская область – 4917;

Донецкая область – 2851;

Житомирская область – 5403;

Закарпатская область – 9490;

Запорожская область – 3428;

Ивано-Франковская область – 13 080;

Киев – 21 045;

Киевская область – 8430;

Кировоградская область – 1052;

Луганская область – 894;

Львовская область – 19 465;

Николаевская область – 2782;

Одесская область – 12 470;

Полтавская область – 1752;

Ровенская область – 11 774;

Сумская область – 3474;

Тернопольская область – 12 579;

Харьковская область – 16 490;

Херсонская область – 954;

Хмельницкая область – 5361;

Черкасская область – 3459;

Черновицкая область – 13 736;

Черниговская область – 3770. Винницкая область – 5653;Волынская область – 7362;Днепропетровская область – 4917;Донецкая область – 2851;Житомирская область – 5403;Закарпатская область – 9490;Запорожская область – 3428;Ивано-Франковская область – 13 080;Киев – 21 045;Киевская область – 8430;Кировоградская область – 1052;Луганская область – 894;Львовская область – 19 465;Николаевская область – 2782;Одесская область – 12 470;Полтавская область – 1752;Ровенская область – 11 774;Сумская область – 3474;Тернопольская область – 12 579;Харьковская область – 16 490;Херсонская область – 954;Хмельницкая область – 5361;Черкасская область – 3459;Черновицкая область – 13 736;Черниговская область – 3770.

Умерло за сутки 70 человек, выздоровело 1675.



Всего число подтвержденных случаев в стране достигло 191 671, умерло 3827 человек, выздоровело 85 133 пациента.