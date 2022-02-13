Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 24 сентября

По официальным данным СНБО, на утро четверга, 24 сентября,в Украине зафиксировали 3 372 новых случая COVID-19, 52 смерти (всего — 3 757) и 1 788 человек, которые выздоровели (с начала пандемии — 83 458).
Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Киеве — 330, в Днепропетровской области — 298, в Харьковской области — 285, в Тернопольской — 265 и во Львовской области — 205.
Областей, где не зафиксировано новых случаев COVID-19, нет. То есть за последние 24 часа коронавирус обнаружили во всех без исключения регионах Украины. Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали в Кировоградской области — 15 инфицированных.
Летальные случаи зафиксировали в 18 областях и в столице:
7 - в Одесской,
5 - в Волынской,
по 4 - во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черниговской областях,
по 3 — в Сумской, Тернопольской областях и Киеве,
по 2 - в Хмельницкой и Луганской областях ,
по 1 смерти — в Запорожской, Черкасской, Николаевской, Винницкой, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.
Статистика COVID-19 в регионах состоянию на 24 сентября (общее количество инфицированных и за сутки):
г. Киев — 20665 (+330)
Винницкая область — 5556 (+101)
Волынская область — 7235 (+103)
Днепропетровская область — 4692 (+298)
Донецкая область — 2767 (+133)
Житомирская область — 5262 (+71)
Закарпатская область — 9416 (+73)
Запорожская область — 3288 (+139)
Ивано-Франковская область — 12952 (+141)
Кировоградская область — 1039 (15)
Киевская область — 8286 (+138)
Львовская область — 19250 (+205)
Луганская область — 841 (27)
Николаевская область — 2717 (+74)
Одесская область — 12309 (+179)
Полтавская область — 1677 (+47)
Ровенская область — 11621 (+162)
Сумская область — 3352 (+72)
Тернопольская область — 12334 (+265)
Харьковская область — 16193 (+285)
Херсонская область — 905 (+37)
Хмельницкая область — 5185 (+136)
Черновицкая область — 13562 (+114)
Черкасская область — 3355 (+117)
Черниговская область — 3647 (+110)
Статистика COVID-19 в регионах состоянию на 24 сентября (общее количество инфицированных и за сутки):
г. Киев — 20665 (+330)
Винницкая область — 5556 (+101)
Волынская область — 7235 (+103)
Днепропетровская область — 4692 (+298)
Донецкая область — 2767 (+133)
Житомирская область — 5262 (+71)
Закарпатская область — 9416 (+73)
Запорожская область — 3288 (+139)
Ивано-Франковская область — 12952 (+141)
Кировоградская область — 1039 (15)
Киевская область — 8286 (+138)
Львовская область — 19250 (+205)
Луганская область — 841 (27)
Николаевская область — 2717 (+74)
Одесская область — 12309 (+179)
Полтавская область — 1677 (+47)
Ровенская область — 11621 (+162)
Сумская область — 3352 (+72)
Тернопольская область — 12334 (+265)
Харьковская область — 16193 (+285)
Херсонская область — 905 (+37)
Хмельницкая область — 5185 (+136)
Черновицкая область — 13562 (+114)
Черкасская область — 3355 (+117)
Черниговская область — 3647 (+110)
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