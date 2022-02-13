Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 24 сентября

12:16 24 Сентябрь Киев, Украина

По официальным данным СНБО , на утро четверга, 24 сентября,в Украине зафиксировали 3 372 новых случая COVID-19, 52 смерти (всего — 3 757) и 1 788 человек, которые выздоровели (с начала пандемии — 83 458).



Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Киеве — 330, в Днепропетровской области — 298, в Харьковской области — 285, в Тернопольской — 265 и во Львовской области — 205.



Областей, где не зафиксировано новых случаев COVID-19, нет. То есть за последние 24 часа коронавирус обнаружили во всех без исключения регионах Украины. Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали в Кировоградской области — 15 инфицированных.



Летальные случаи зафиксировали в 18 областях и в столице:

7 - в Одесской,

5 - в Волынской,

по 4 - во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черниговской областях,

по 3 — в Сумской, Тернопольской областях и Киеве,

по 2 - в Хмельницкой и Луганской областях ,

по 1 смерти — в Запорожской, Черкасской, Николаевской, Винницкой, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.



Статистика COVID-19 в регионах состоянию на 24 сентября (общее количество инфицированных и за сутки):



г. Киев — 20665 (+330)

Винницкая область — 5556 (+101)

Волынская область — 7235 (+103)

Днепропетровская область — 4692 (+298)

Донецкая область — 2767 (+133)

Житомирская область — 5262 (+71)

Закарпатская область — 9416 (+73)

Запорожская область — 3288 (+139)

Ивано-Франковская область — 12952 (+141)

Кировоградская область — 1039 (15)

Киевская область — 8286 (+138)

Львовская область — 19250 (+205)

Луганская область — 841 (27)

Николаевская область — 2717 (+74)

Одесская область — 12309 (+179)

Полтавская область — 1677 (+47)

Ровенская область — 11621 (+162)

Сумская область — 3352 (+72)

Тернопольская область — 12334 (+265)

Харьковская область — 16193 (+285)

Херсонская область — 905 (+37)

Хмельницкая область — 5185 (+136)

Черновицкая область — 13562 (+114)

Черкасская область — 3355 (+117)

Черниговская область — 3647 (+110)