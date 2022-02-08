Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 23 сентября

На утро, 23 сентября СНБО обнародовал следующую ситуацию с распространением заболевания по регионам:
Винницкая область – 5455;
Волынская область – 7132;
Днепропетровская область – 4394;
Донецкая область – 2634;
Житомирская область – 5191;
Закарпатская область – 9343;
Запорожская область – 3149;
Ивано-Франковская область – 12 811;
Киев – 20 335;
Киевская область – 8148;
Кировоградская область – 1024;
Луганская область – 814;
Львовская область – 19 045;
Николаевская область – 2643;
Одесская область – 12 130;
Полтавская область – 1630;
Ровенская область – 11 459;
Сумская область – 3280;
Тернопольская область – 12 069;
Харьковская область – 15 908;
Херсонская область – 868;
Хмельницкая область – 5049;
Черкасская область – 3238;
Черновицкая область – 13 448;
Черниговская область – 3537.
За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 3497 человек.
Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 184 734. Жертвами эпидемии стали 3705 человек (+63 за последние сутки). Продолжают болеть 99 359 украинцев, выздоровели 81 670.
Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 184 734. Жертвами эпидемии стали 3705 человек (+63 за последние сутки). Продолжают болеть 99 359 украинцев, выздоровели 81 670.
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