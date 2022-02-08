Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 23 сентября

10:07 23 Сентябрь Киев, Украина

На утро, 23 сентября СНБО обнародовал следующую ситуацию с распространением заболевания по регионам:



Винницкая область – 5455;

Волынская область – 7132;

Днепропетровская область – 4394;

Донецкая область – 2634;

Житомирская область – 5191;

Закарпатская область – 9343;

Запорожская область – 3149;

Ивано-Франковская область – 12 811;

Киев – 20 335;

Киевская область – 8148;

Кировоградская область – 1024;

Луганская область – 814;

Львовская область – 19 045;

Николаевская область – 2643;

Одесская область – 12 130;

Полтавская область – 1630;

Ровенская область – 11 459;

Сумская область – 3280;

Тернопольская область – 12 069;

Харьковская область – 15 908;

Херсонская область – 868;

Хмельницкая область – 5049;

Черкасская область – 3238;

Черновицкая область – 13 448;

Черниговская область – 3537.