Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 22 сентября

По официальным данным СНБО по состоянию на утро вторника, 22 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 2884 человек, зафиксировано 59 летальных случаев, 1717 пациентов выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 181 237 человек, из них 79 901 выздоровели, летальных исходов — 3642.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 5377 случаев;
Волынская область — 7031 случай;
Днепропетровская область — 4218 случаев;
Донецкая область — 2505 случаев;
Житомирская область — 5121 случай;
Закарпатская область — 9265 случаев;
Запорожская область — 3034 случая;
Ивано-Франковская область — 12675 случаев;
Кировоградская область — 1005 случаев;
Киев — 20028 случаев;
Киевская область — 8020 случаев;
Львовская область — 18793 случая;
Луганская область — 767 случаев;
Николаевская область — 2572 случая;
Одесская область — 11843 случая;
Полтавская область — 1575 случаев;
Ровенская область — 11353 случая;
Сумская область — 3184 случая;
Тернопольская область — 11732 случая;
Харьковская область — 15505 случаев;
Херсонская область — 837 случаев;
Хмельницкая область — 4937 случаев;
Черновицкая область — 13304 случая;
Черкасская область — 3145 случаев;
Черниговская область — 3411 случаев.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 181 237 человек, из них 79 901 выздоровели, летальных исходов — 3642.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 5377 случаев;
Волынская область — 7031 случай;
Днепропетровская область — 4218 случаев;
Донецкая область — 2505 случаев;
Житомирская область — 5121 случай;
Закарпатская область — 9265 случаев;
Запорожская область — 3034 случая;
Ивано-Франковская область — 12675 случаев;
Кировоградская область — 1005 случаев;
Киев — 20028 случаев;
Киевская область — 8020 случаев;
Львовская область — 18793 случая;
Луганская область — 767 случаев;
Николаевская область — 2572 случая;
Одесская область — 11843 случая;
Полтавская область — 1575 случаев;
Ровенская область — 11353 случая;
Сумская область — 3184 случая;
Тернопольская область — 11732 случая;
Харьковская область — 15505 случаев;
Херсонская область — 837 случаев;
Хмельницкая область — 4937 случаев;
Черновицкая область — 13304 случая;
Черкасская область — 3145 случаев;
Черниговская область — 3411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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