Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 21 сентября

10:01 21 Сентябрь Киев, Украина





Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Киеве — 275, в Харьковской области — 245, во Львовской области — 201, в Тернопольской и Хмельницкой областях — по 192 и в Одесской области — 188.



Областей, где не зафиксировано новых случаев COVID-19, нет. То есть за последние 24 часа коронавирус обнаружили во всех без исключения регионах Украины. Меньше всего случаев коронавируса (менее 10) зафиксировали в 3 областях: по 5 - в Луганской и Херсонской и 8 - в Кировоградской.



Летальные случаи зафиксировали в 12 областях и в столице: По данным СНБО на понедельник, 21 сентября, в Украине зафиксировали 2 675 случая заражения COVID-19 Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Киеве — 275, в Харьковской области — 245, во Львовской области — 201, в Тернопольской и Хмельницкой областях — по 192 и в Одесской области — 188.Областей, где не зафиксировано новых случаев COVID-19, нет. То есть за последние 24 часа коронавирус обнаружили во всех без исключения регионах Украины. Меньше всего случаев коронавируса (менее 10) зафиксировали в 3 областях: по 5 - в Луганской и Херсонской и 8 - в Кировоградской.

5 - во Львовской,

по 3 — в Винницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях,

по 2 - в Тернопольской, Николаевской областях и Киеве,

по 1 смерти — в Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Харьковской и Черновицкой областях.



Статистика COVID-19 в регионах по состоянию на 21 сентября (общее количество инфицированных и за сутки):

г. Киев — 19758 (+275)

Винницкая область — 5322 (+54)

Волынская область — 6936 (+80)

Днепропетровская область — 4118 (+136)

Донецкая область — 2480 (50)

Житомирская область — 5059 (+71)

Закарпатская область — 9189 (+35)

Запорожская область — 2934 (+55)

Ивано-Франковская область — 12538 (+156)

Кировоградская область — 993 (8)

Киевская область — 7880 (+136)

Львовская область — 18518 (+201)

Луганская область — 759 (+5)

Николаевская область — 2551 (+82)

Одесская область — 11610 (+188)

Полтавская область — 1534 (+35)

Ровенская область — 11242 (+118)

Сумская область — 3117 (+94)

Тернопольская область — 11439 (+192)

Харьковская область — 15133 (+245)

Херсонская область — 818 (+5)

Хмельницкая область — 4823 (+192)

Черновицкая область — 13165 (+123)

Черкасская область — 3096 (+61)

Черниговская область — 3341 (+78)