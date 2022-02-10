Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 21 сентября

По данным СНБО на понедельник, 21 сентября, в Украине зафиксировали 2 675 случая заражения COVID-19.
Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Киеве — 275, в Харьковской области — 245, во Львовской области — 201, в Тернопольской и Хмельницкой областях — по 192 и в Одесской области — 188.
Областей, где не зафиксировано новых случаев COVID-19, нет. То есть за последние 24 часа коронавирус обнаружили во всех без исключения регионах Украины. Меньше всего случаев коронавируса (менее 10) зафиксировали в 3 областях: по 5 - в Луганской и Херсонской и 8 - в Кировоградской.
Летальные случаи зафиксировали в 12 областях и в столице:
Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Киеве — 275, в Харьковской области — 245, во Львовской области — 201, в Тернопольской и Хмельницкой областях — по 192 и в Одесской области — 188.
Областей, где не зафиксировано новых случаев COVID-19, нет. То есть за последние 24 часа коронавирус обнаружили во всех без исключения регионах Украины. Меньше всего случаев коронавируса (менее 10) зафиксировали в 3 областях: по 5 - в Луганской и Херсонской и 8 - в Кировоградской.
Летальные случаи зафиксировали в 12 областях и в столице:
5 - во Львовской,
по 3 — в Винницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях,
по 2 - в Тернопольской, Николаевской областях и Киеве,
по 1 смерти — в Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Закарпатской, Харьковской и Черновицкой областях.
Статистика COVID-19 в регионах по состоянию на 21 сентября (общее количество инфицированных и за сутки):
г. Киев — 19758 (+275)
Винницкая область — 5322 (+54)
Волынская область — 6936 (+80)
Днепропетровская область — 4118 (+136)
Донецкая область — 2480 (50)
Житомирская область — 5059 (+71)
Закарпатская область — 9189 (+35)
Запорожская область — 2934 (+55)
Ивано-Франковская область — 12538 (+156)
Кировоградская область — 993 (8)
Киевская область — 7880 (+136)
Львовская область — 18518 (+201)
Луганская область — 759 (+5)
Николаевская область — 2551 (+82)
Одесская область — 11610 (+188)
Полтавская область — 1534 (+35)
Ровенская область — 11242 (+118)
Сумская область — 3117 (+94)
Тернопольская область — 11439 (+192)
Харьковская область — 15133 (+245)
Херсонская область — 818 (+5)
Хмельницкая область — 4823 (+192)
Черновицкая область — 13165 (+123)
Черкасская область — 3096 (+61)
Черниговская область — 3341 (+78)
Статистика COVID-19 в регионах по состоянию на 21 сентября (общее количество инфицированных и за сутки):
г. Киев — 19758 (+275)
Винницкая область — 5322 (+54)
Волынская область — 6936 (+80)
Днепропетровская область — 4118 (+136)
Донецкая область — 2480 (50)
Житомирская область — 5059 (+71)
Закарпатская область — 9189 (+35)
Запорожская область — 2934 (+55)
Ивано-Франковская область — 12538 (+156)
Кировоградская область — 993 (8)
Киевская область — 7880 (+136)
Львовская область — 18518 (+201)
Луганская область — 759 (+5)
Николаевская область — 2551 (+82)
Одесская область — 11610 (+188)
Полтавская область — 1534 (+35)
Ровенская область — 11242 (+118)
Сумская область — 3117 (+94)
Тернопольская область — 11439 (+192)
Харьковская область — 15133 (+245)
Херсонская область — 818 (+5)
Хмельницкая область — 4823 (+192)
Черновицкая область — 13165 (+123)
Черкасская область — 3096 (+61)
Черниговская область — 3341 (+78)
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