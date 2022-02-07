Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 19 сентября

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в Украине 169472 подтвержденных случаев COVID-19.
Подробная ситуация с инфицированием коронавирусом в областях состоянию выглядит следующим образом:
Подробная ситуация с инфицированием коронавирусом в областях состоянию выглядит следующим образом:
Винницкая обл — 5114 (+75)
Волынская обл — 6689 (+96)
Днепропетровская обл — 3765 (+112)
Донецкая обл — 2313 (41)
Житомирская обл — 4774 (+118)
Закарпатская обл — 9031 (100)
Запорожская обл — 2748 (+75)
Ивано-Франковская обл — 12031 (+175)
Кировоградская обл — 967 (+16)
г. Киев — 18740 (+291)
Киевская обл — 7476 (+134)
Львовская обл — 17869 (+205)
Луганская обл — 706 (+17)
Николаевская обл — 2320 (+68)
Одесская обл — 10924 (+322)
Полтавская обл — 1390 (27)
Ровенская обл — 10917 (+120)
Сумская обл — 2807 (+83)
Тернопольская обл — 10705 (+311)
Харьковская обл — 14264 (+349)
Херсонская обл — 766 (+29)
Хмельницкая обл — 4339 (+141)
Черновицкая обл — 12793 (+153)
Черкасская обл — 2891 (+71)
Черниговская обл — 3133 (+99)
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