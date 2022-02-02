Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям на 16 сентября

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 958 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 76 человек – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 16 сентября.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284) и Харьковской области (272).
При этом за сутки выздоровели 1 514 человек. Это тоже новый рекорд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 72 324. Сейчас коронавирусом болеют 86 996 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1368.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4976 (+89)
Волынская обл - 6504 (+76)
Днепропетровская обл - 3539 (+109)
Донецкая обл - 2180 (+26)
Житомирская обл - 4543 (+73)
Закарпатская обл - 8829 (+73)
Запорожская обл - 2591 (+88)
Ивано-Франковская обл - 11677 (+167)
Кировоградская обл - 934 (+5)
Киев - 18070 (+356)
Киевская обл - 7207 (+128)
Львовская обл - 17430 (+187)
Луганская обл - 653 (+33)
Николаевская обл - 2171 (+57)
Одесская обл - 10277 (+284)
Полтавская обл - 1307 (+54)
Ровенская обл - 10707 (+72)
Сумская обл - 2640 (+87)
Тернопольская обл - 10004 (+380)
Харьковская обл - 13432 (+272)
Херсонская обл - 702 (41)
Хмельницкая обл - 4133 (+75)
Черновицкая обл - 12493 (+99)
Черкасская обл - 2739 (+51)
Черниговская обл - 2922 (+76)
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284) и Харьковской области (272).
При этом за сутки выздоровели 1 514 человек. Это тоже новый рекорд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 72 324. Сейчас коронавирусом болеют 86 996 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1368.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4976 (+89)
Волынская обл - 6504 (+76)
Днепропетровская обл - 3539 (+109)
Донецкая обл - 2180 (+26)
Житомирская обл - 4543 (+73)
Закарпатская обл - 8829 (+73)
Запорожская обл - 2591 (+88)
Ивано-Франковская обл - 11677 (+167)
Кировоградская обл - 934 (+5)
Киев - 18070 (+356)
Киевская обл - 7207 (+128)
Львовская обл - 17430 (+187)
Луганская обл - 653 (+33)
Николаевская обл - 2171 (+57)
Одесская обл - 10277 (+284)
Полтавская обл - 1307 (+54)
Ровенская обл - 10707 (+72)
Сумская обл - 2640 (+87)
Тернопольская обл - 10004 (+380)
Харьковская обл - 13432 (+272)
Херсонская обл - 702 (41)
Хмельницкая обл - 4133 (+75)
Черновицкая обл - 12493 (+99)
Черкасская обл - 2739 (+51)
Черниговская обл - 2922 (+76)
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