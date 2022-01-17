Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям

09:20 07 Сентябрь Киев, Украина

По данным на 09:00 7 сентября, в Украине подтверждены 138 068 случаев заболевания COVID-19, из них 2877 летальных, 62 606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев заражения.



За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Сумской и Ровенской областях.



Антирекорд заболеваемости установлен в Сумской области — 105 новых случаев за сутки.



В Киеве заболевание выявили у 244 человек.



Во Львовской области зафиксировали 186 случаев инфицирования за сутки.



В Тернопольской области коронавирус диагностировали у 165 человек.



В Черновицкой области диагноз подтвердили у 163 человек.



В Одесской области за сутки обнаружили 145 новых случаев заражения.



В Харьковской области заболевание обнаружили у 139 человек.



В Ровенской области коронавирус диагностировали у 102 человек за сутки.





