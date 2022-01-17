Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям

По данным на 09:00 7 сентября, в Украине подтверждены 138 068 случаев заболевания COVID-19, из них 2877 летальных, 62 606 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2174 новых случаев заражения.
За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Сумской и Ровенской областях.
Антирекорд заболеваемости установлен в Сумской области — 105 новых случаев за сутки.
В Киеве заболевание выявили у 244 человек.
Во Львовской области зафиксировали 186 случаев инфицирования за сутки.
В Тернопольской области коронавирус диагностировали у 165 человек.
В Черновицкой области диагноз подтвердили у 163 человек.
В Одесской области за сутки обнаружили 145 новых случаев заражения.
В Харьковской области заболевание обнаружили у 139 человек.
В Ровенской области коронавирус диагностировали у 102 человек за сутки.
За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Киеве, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской, Сумской и Ровенской областях.
Антирекорд заболеваемости установлен в Сумской области — 105 новых случаев за сутки.
В Киеве заболевание выявили у 244 человек.
Во Львовской области зафиксировали 186 случаев инфицирования за сутки.
В Тернопольской области коронавирус диагностировали у 165 человек.
В Черновицкой области диагноз подтвердили у 163 человек.
В Одесской области за сутки обнаружили 145 новых случаев заражения.
В Харьковской области заболевание обнаружили у 139 человек.
В Ровенской области коронавирус диагностировали у 102 человек за сутки.
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