Коронавирус в Украине: статистика по регионам на 30 сентября

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), опубликованных 30 сентября. За прошедшие сутки в Украине подтверждено 4027 случаев коронавирусной инфекции.
Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.
За сутки в Украине выздоровело 2110 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 92 360.
По официальным данным СНБО ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Винницкая область – 6194;
Волынская область – 8059;
Днепропетровская область – 5822;
Донецкая область – 3477;
Житомирская область – 5923;
Закарпатская область – 9819;
Запорожская область – 3995;
Ивано-Франковская область – 13 700;
Киев – 22 778;
Киевская область – 9139;
Кировоградская область – 1108;
Луганская область – 1049;
Львовская область – 20 350;
Николаевская область – 3163;
Одесская область – 13 529;
Полтавская область – 2231;
Ровенская область – 12 411;
Сумская область – 4223;
Тернопольская область – 13 514;
Харьковская область – 18 628;
Херсонская область – 1134;
Хмельницкая область – 6068;
Черкасская область – 4022;
Черновицкая область – 14 446;
Черниговская область – 4127.
Сутками ранее в Украине выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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