Коронавирус в Украине: статистика по регионам на 30 сентября

09:46 30 Сентябрь Киев, Украина

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) , опубликованных 30 сентября. За прошедшие сутки в Украине подтверждено 4027 случаев коронавирусной инфекции.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в стране 208 959.



За сутки в Украине выздоровело 2110 инфицированных коронавирусом, общее число избавившихся от болезни – 92 360.



По официальным данным СНБО ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:



Винницкая область – 6194;

Волынская область – 8059;

Днепропетровская область – 5822;

Донецкая область – 3477;

Житомирская область – 5923;

Закарпатская область – 9819;

Запорожская область – 3995;

Ивано-Франковская область – 13 700;

Киев – 22 778;

Киевская область – 9139;

Кировоградская область – 1108;

Луганская область – 1049;

Львовская область – 20 350;

Николаевская область – 3163;

Одесская область – 13 529;

Полтавская область – 2231;

Ровенская область – 12 411;

Сумская область – 4223;

Тернопольская область – 13 514;

Харьковская область – 18 628;

Херсонская область – 1134;

Хмельницкая область – 6068;

Черкасская область – 4022;

Черновицкая область – 14 446;

Черниговская область – 4127.



Сутками ранее в Украине выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.





