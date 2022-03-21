Коронавирус в Украине. Сегодня 6677 новых случаев

09:28 27 октября Киев, Украина

27 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 355 601  лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 590 летальних, 145 336 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 6 677 нових случая. В общем проведено 3 087 288 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 2 799 человека.

Статистика коронавируса по регионам:
  • Винницкая обл - 9506 (+105)
  • Волынская обл - 12635 (+232)
  • Днепропетровская обл - 13418 (+274)
  • Донецкая обл - 8819 (+118)
  • Житомирская обл - 12878 (+345)
  • Закарпатская обл - 13345 (+201)
  • Запорожская обл - 8463 (+331)
  • Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)
  • Кировоградская обл - 2157 (+43)
  • Киев - 34887 (+525)
  • Киевская обл - 15156 (+311)
  • Львовская обл - 28086 (+478)
  • Луганская обл - 3321 (+88)
  • Николаевская обл - 7194 (125)
  • Одесская обл - 22640 (+461)
  • Полтавская обл - 8350 (+294)
  • Ровенская обл - 18003 (+273)
  • Сумская обл - 10810 (+205)
  • Тернопольская обл - 19522 (+261)
  • Харьковская обл - 33806 (+556)
  • Херсонская обл - 3344 (+108)
  • Хмельницкая обл - 13845 (+363)
  • Черновицкая обл - 20117 (+389)
  • Черкасская обл - 8301 (+154)
  • Черниговская обл - 8083 (+112)