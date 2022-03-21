Коронавирус в Украине. Сегодня 6677 новых случаев

09:28 27 октября Киев, Украина

27 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 590 летальних, 145 336 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 6 677 нових случая. В общем проведено 3 087 288 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 2 799 человека.



Статистика коронавируса по регионам: