Коронавирус в Украине. Сегодня 6677 новых случаев

27 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 590 летальних, 145 336 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 6 677 нових случая. В общем проведено 3 087 288 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 2 799 человека.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл - 9506 (+105)
- Волынская обл - 12635 (+232)
- Днепропетровская обл - 13418 (+274)
- Донецкая обл - 8819 (+118)
- Житомирская обл - 12878 (+345)
- Закарпатская обл - 13345 (+201)
- Запорожская обл - 8463 (+331)
- Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)
- Кировоградская обл - 2157 (+43)
- Киев - 34887 (+525)
- Киевская обл - 15156 (+311)
- Львовская обл - 28086 (+478)
- Луганская обл - 3321 (+88)
- Николаевская обл - 7194 (125)
- Одесская обл - 22640 (+461)
- Полтавская обл - 8350 (+294)
- Ровенская обл - 18003 (+273)
- Сумская обл - 10810 (+205)
- Тернопольская обл - 19522 (+261)
- Харьковская обл - 33806 (+556)
- Херсонская обл - 3344 (+108)
- Хмельницкая обл - 13845 (+363)
- Черновицкая обл - 20117 (+389)
- Черкасская обл - 8301 (+154)
- Черниговская обл - 8083 (+112)
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