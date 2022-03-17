Коронавирус в Украине: растет количество заболевших

По данным Министерства охраны здоровья, за сутки зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В Украине 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5786 летальных, 129 533 пациенты выздоровели. Всего проведено 2 847 376 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3044 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
🔺Винницкая область - 8523
🔺Волинская область - 11164
🔺Днепропетровская область - 11393
🔺Донецкая область - 7389
🔺Житомирская область - 10 471
🔺Закарпатская область - 11 956
🔺Запорожская область - 6616
🔺Ивано-Франковская область - 16 987
🔺Кировоградская область - 1642
🔺г. Киев - 31310
🔺Киевская область - 13 166
🔺Львовская область - 25392
🔺Луганская область - 2576
🔺Николаевская область - 6053
🔺Одесская область - 19343
🔺Полтавская область - 6300
🔺Ровенская область - 16184
🔺Сумская область - 9321
🔺Тернопольская область - 17 738
🔺Харковская область - 29 559
🔺Херсонская область - 2629
🔺Хмельницкая область - 11 239
🔺Черновицкая область - 18 081
🔺Черкаская область - 7095
🔺Чернигивская область - 6980
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 октября в Центр поступило 6039 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 379 315 сообщений о подозрении на COVID-19.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 октября в Центр поступило 6039 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 379 315 сообщений о подозрении на COVID-19.
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