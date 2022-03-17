Коронавирус в Украине: растет количество заболевших

09:45 20 октября Киев, Украина

По данным Министерства охраны здоровья, за сутки зафиксировано 5469 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19



В Украине 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5786 летальных, 129 533 пациенты выздоровели. Всего проведено 2 847 376 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3044 пациента.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



🔺Винницкая область - 8523

🔺Волинская область - 11164

🔺Днепропетровская область - 11393

🔺Донецкая область - 7389

🔺Житомирская область - 10 471

🔺Закарпатская область - 11 956

🔺Запорожская область - 6616

🔺Ивано-Франковская область - 16 987

🔺Кировоградская область - 1642

🔺г. Киев - 31310

🔺Киевская область - 13 166

🔺Львовская область - 25392

🔺Луганская область - 2576

🔺Николаевская область - 6053

🔺Одесская область - 19343

🔺Полтавская область - 6300

🔺Ровенская область - 16184

🔺Сумская область - 9321

🔺Тернопольская область - 17 738

🔺Харковская область - 29 559

🔺Херсонская область - 2629

🔺Хмельницкая область - 11 239

🔺Черновицкая область - 18 081

🔺Черкаская область - 7095

🔺Чернигивская область - 6980

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 октября в Центр поступило 6039 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 379 315 сообщений о подозрении на COVID-19.