Коронавирус в Украине продолжает отступать: менее 1 тыс. COVID-случаев за сутки

08:43 06 Июнь Киев, Украина

Похоже, что коронавирус в Украине начал сдавать свои позиции. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки медицински подтверждены 937 случая инфицирования коронавирусом. Среди них - 50 детей и 28 медработников.

За минувшие 24 часа вирус забрал жизни 42 украинцев. Всего от COVID-19 с начала пандемии умерло 51 182 человека.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 994 человека; с болезнью справились 4 516 человек.

За эти сутки протестировано:

методом ПЦР – 16 749 человек,

методом ИФА – 3 953,

экспресс-тестами – 11 567 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), в Киеве (102), а также в Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Количество случаев в сутки:

Киев - 102

Винницкая область - 16

- 16 Волынская область - 21

Днепропетровская область - 131

Донецкая область - 37

Житомирская область - 42

Закарпатская область - 0

Запорожская область - 15

Ивано-Франковская область - 21

Киевская область - 81

Кировоградская область - 12

Луганская область - 3

Львовская область - 28

Николаевская область - 79

Одесская область - 21

Полтавская область - 12

Ровенская область - 29

Сумская область - 51

Тернопольская область - 43

Харьковская область - 32

Херсонская область - 61

Хмельницкая область - 35

Черкасская область - 19

Черновицкая область - 24

Черниговская область - 22

За все время пандемии в Украине заразились 2 214 517 человек. Недуг одолели 2 093 228 человек; проведено ПЦР-тестов – 10 336 155.

В Украине 15 регионов в "зеленой" зоне карантина.

Добавим, в мире уже 173,3 миллиона случаев коронавируса.