Коронавирус в Украине продолжает отступать: менее 1 тыс. COVID-случаев за сутки

08:43 06 Июнь Киев, Украина

Похоже, что коронавирус в Украине начал сдавать свои позиции. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки медицински подтверждены 937 случая инфицирования коронавирусом. Среди них - 50 детей и 28 медработников.

За минувшие 24 часа вирус забрал жизни 42 украинцев. Всего от COVID-19 с начала пандемии умерло 51 182 человека.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 994 человека; с болезнью справились 4 516 человек.

За эти сутки протестировано: 

  • методом ПЦР – 16 749 человек,
  • методом ИФА – 3 953,
  • экспресс-тестами – 11 567 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), в Киеве (102), а также в Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Количество случаев в сутки:

  • Киев - 102
  • Винницкая область - 16
  • Волынская область - 21
  • Днепропетровская область - 131
  • Донецкая область - 37
  • Житомирская область - 42
  • Закарпатская область - 0
  • Запорожская область - 15
  • Ивано-Франковская область - 21
  • Киевская область - 81
  • Кировоградская область - 12
  • Луганская область - 3
  • Львовская область - 28
  • Николаевская область - 79
  • Одесская область - 21
  • Полтавская область - 12
  • Ровенская область - 29
  • Сумская область - 51
  • Тернопольская область - 43
  • Харьковская область - 32
  • Херсонская область - 61
  • Хмельницкая область - 35
  • Черкасская область - 19
  • Черновицкая область - 24
  • Черниговская область - 22

За все время пандемии в Украине заразились 2 214 517 человек. Недуг одолели 2 093 228 человек; проведено ПЦР-тестов – 10 336 155.

В Украине 15 регионов в "зеленой" зоне карантина.

Добавим, в мире уже 173,3 миллиона случаев коронавируса.