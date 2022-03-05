Коронавирус в Украине продолжает отступать: менее 1 тыс. COVID-случаев за сутки

Похоже, что коронавирус в Украине начал сдавать свои позиции. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки медицински подтверждены 937 случая инфицирования коронавирусом. Среди них - 50 детей и 28 медработников.
За минувшие 24 часа вирус забрал жизни 42 украинцев. Всего от COVID-19 с начала пандемии умерло 51 182 человека.
Также за прошедшие сутки госпитализировано 994 человека; с болезнью справились 4 516 человек.
За эти сутки протестировано:
- методом ПЦР – 16 749 человек,
- методом ИФА – 3 953,
- экспресс-тестами – 11 567 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), в Киеве (102), а также в Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.
Количество случаев в сутки:
- Киев - 102
- Винницкая область - 16
- Волынская область - 21
- Днепропетровская область - 131
- Донецкая область - 37
- Житомирская область - 42
- Закарпатская область - 0
- Запорожская область - 15
- Ивано-Франковская область - 21
- Киевская область - 81
- Кировоградская область - 12
- Луганская область - 3
- Львовская область - 28
- Николаевская область - 79
- Одесская область - 21
- Полтавская область - 12
- Ровенская область - 29
- Сумская область - 51
- Тернопольская область - 43
- Харьковская область - 32
- Херсонская область - 61
- Хмельницкая область - 35
- Черкасская область - 19
- Черновицкая область - 24
- Черниговская область - 22
За все время пандемии в Украине заразились 2 214 517 человек. Недуг одолели 2 093 228 человек; проведено ПЦР-тестов – 10 336 155.
В Украине 15 регионов в "зеленой" зоне карантина.
Добавим, в мире уже 173,3 миллиона случаев коронавируса.
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