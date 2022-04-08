Коронавирус в Украине. Новый суточный антирекорд - 11 057 случаев заражения

Министерство здравоохранения отчиталось о скорости распространения пандемии коронавируса в Украине. За минувшие сутки зафиксировали 11 057 новых случая заражения COVID-19.
"В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человека, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человека", – рассказал Степанов.
С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли – 9 145, выздоровели – 227 694.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая - 13153 (+183)
Волынская - 17610 (+374)
Днепропетровская - 19169 (+479)
Донецкая - 15478 (+412)
Житомирская - 20589 (+395)
Закарпатская - 18470 (+414)
Запорожская - 16084 (+799)
Ивано-Франковская - 26252 (+609)
Киев - 47563 (+931)
Киевская - 22431 (+700)
Кировоградская - 3422 (+142)
Луганская - 4822 (+84)
Львовская - 35535 (+547)
Николаевская - 11373 (+281)
Одесская - 30704 (+663)
Полтавская - 13767 (+624)
Ровенская - 23585 (+550)
Сумская - 16101 (+439)
Тернопольская - 22789 (+249)
Харьковская - 45469 (+521)
Херсонская - 6272 (+197)
Хмельницкая - 21392 (+566)
Черкасская - 11 323 (260)
Черновицкая - 26699 (+398)
Черниговская - 10804 (+240)
"В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человека, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человека", – рассказал Степанов.
С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли – 9 145, выздоровели – 227 694.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая - 13153 (+183)
Волынская - 17610 (+374)
Днепропетровская - 19169 (+479)
Донецкая - 15478 (+412)
Житомирская - 20589 (+395)
Закарпатская - 18470 (+414)
Запорожская - 16084 (+799)
Ивано-Франковская - 26252 (+609)
Киев - 47563 (+931)
Киевская - 22431 (+700)
Кировоградская - 3422 (+142)
Луганская - 4822 (+84)
Львовская - 35535 (+547)
Николаевская - 11373 (+281)
Одесская - 30704 (+663)
Полтавская - 13767 (+624)
Ровенская - 23585 (+550)
Сумская - 16101 (+439)
Тернопольская - 22789 (+249)
Харьковская - 45469 (+521)
Херсонская - 6272 (+197)
Хмельницкая - 21392 (+566)
Черкасская - 11 323 (260)
Черновицкая - 26699 (+398)
Черниговская - 10804 (+240)
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