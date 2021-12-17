Коронавирус в Украине не сдает своих позиций: за сутки 725 смертей

Коронавирус в Украине не сдает своих позиций. Похоже, что о нашел для себя благодатный край, где ему не очень грозит массовая вакцинация. По сообщению Министерства здравоохранения за сутки 18 ноября COVID-заболеваемость в Украине составила 20 050 человек, в число которых вошли 1 555 детей и 331 медработник.
За прошлые сутки отправлены на больничные койки 3 637, а выздоровели – 22 304 человека.
К сожалению, за эти же сутки от короновируса скончались 725 украинцев. А за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 80 231 наших граждан.
Суточная заболеваемость в областях:
- Киев – 1782
- Винницкая – 973
- Волынская – 589
- Днепропетровская – 1943
- Донецкая – 1057
- Житомирская – 509
- Закарпатская – 514
- Запорожская – 1187
- Ивано-Франковская – 838
- Киевская – 945
- Кировоградская – 241
- Луганская – 278
- Львовская – 1017
- Николаевская – 909
- Одесская – 916
- Полтавская – 1050
- Ровенская – 782
- Сумская – 662
- Тернопольская – 396
- Харьковская – 726
- Херсонская – 308
- Хмельницкая – 818
- Черкасская – 681
- Черновицкая – 237
- Черниговская – 692
С начала пандемии коронавируса в Украине
- заболело – 3 304 058 человек;
- вылечились – 2 726 521 человек;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.
Как стало известно, Крым переживает сейчас очередной рекорд COVID-заболевания. Всего же с начала пандемии заболели 111 248 жителя полуострова. За сутки минувшие сутки в Крыму скончались от коронавируса 23 человека.
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