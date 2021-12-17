Коронавирус в Украине не сдает своих позиций: за сутки 725 смертей

09:58 19 Ноябрь Киев, Украина

Коронавирус в Украине не сдает своих позиций. Похоже, что о нашел для себя благодатный край, где ему не очень грозит массовая вакцинация. По сообщению Министерства здравоохранения за сутки 18 ноября COVID-заболеваемость в Украине составила 20 050 человек, в число которых вошли 1 555 детей и 331 медработник.

За прошлые сутки отправлены на больничные койки 3 637, а выздоровели – 22 304 человека.

К сожалению, за эти же сутки от короновируса скончались 725 украинцев. А за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 80 231 наших граждан.

Суточная заболеваемость в областях:

  • Киев – 1782
  • Винницкая – 973
  • Волынская – 589
  • Днепропетровская – 1943
  • Донецкая – 1057
  • Житомирская – 509
  • Закарпатская – 514
  • Запорожская – 1187
  • Ивано-Франковская – 838
  • Киевская – 945
  • Кировоградская – 241
  • Луганская – 278
  • Львовская – 1017
  • Николаевская – 909
  • Одесская – 916
  • Полтавская – 1050
  • Ровенская – 782
  • Сумская – 662
  • Тернопольская – 396
  • Харьковская – 726
  • Херсонская – 308
  • Хмельницкая – 818
  • Черкасская – 681
  • Черновицкая – 237
  • Черниговская – 692

С начала пандемии коронавируса в Украине

  • заболело – 3 304 058 человек;
  • вылечились – 2 726 521 человек;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.

Как стало известно, Крым переживает сейчас очередной рекорд COVID-заболевания. Всего же с начала пандемии заболели 111 248 жителя полуострова. За сутки минувшие сутки в Крыму скончались от коронавируса 23 человека.