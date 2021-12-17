Коронавирус в Украине не сдает своих позиций: за сутки 725 смертей

Коронавирус в Украине не сдает своих позиций. Похоже, что о нашел для себя благодатный край, где ему не очень грозит массовая вакцинация. По сообщению Министерства здравоохранения за сутки 18 ноября COVID-заболеваемость в Украине составила 20 050 человек, в число которых вошли 1 555 детей и 331 медработник.

За прошлые сутки отправлены на больничные койки 3 637, а выздоровели – 22 304 человека.

К сожалению, за эти же сутки от короновируса скончались 725 украинцев. А за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 80 231 наших граждан.

Суточная заболеваемость в областях:

Киев – 1782

Винницкая – 973

Волынская – 589

Днепропетровская – 1943

Донецкая – 1057

Житомирская – 509

Закарпатская – 514

Запорожская – 1187

Ивано-Франковская – 838

Киевская – 945

Кировоградская – 241

Луганская – 278

Львовская – 1017

Николаевская – 909

Одесская – 916

Полтавская – 1050

Ровенская – 782

Сумская – 662

Тернопольская – 396

Харьковская – 726

Херсонская – 308

Хмельницкая – 818

Черкасская – 681

Черновицкая – 237

Черниговская – 692

С начала пандемии коронавируса в Украине

заболело – 3 304 058 человек;

вылечились – 2 726 521 человек;

проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.

Как стало известно, Крым переживает сейчас очередной рекорд COVID-заболевания. Всего же с начала пандемии заболели 111 248 жителя полуострова. За сутки минувшие сутки в Крыму скончались от коронавируса 23 человека.