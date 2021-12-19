Коронавирус в Украине: медики сообщили о снижении заболеваемости - 7 464 человека за сутки

08:14 22 Ноябрь Киев, Украина

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки 21 ноября в Украине 7 464 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также, среди инфицированных 579 детей.

Медики сообщили о 2 501 госпитализации, 326 летальных исходах и о 10 540 выздоровевших.

Максимальное количество заболевших коронавирусом зафиксировано в Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Фото: Коронавирус в Украине 22 ноября

 

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело – 3,3 млн человек;
вылечилось – почти 2,8 млн человек;
умерло – 81 598.