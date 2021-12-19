Коронавирус в Украине: медики сообщили о снижении заболеваемости - 7 464 человека за сутки

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки 21 ноября в Украине 7 464 новых случая инфицирования коронавирусом.
Также, среди инфицированных 579 детей.
Медики сообщили о 2 501 госпитализации, 326 летальных исходах и о 10 540 выздоровевших.
Максимальное количество заболевших коронавирусом зафиксировано в Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
Всего с начала пандемии в Украине:
заболело – 3,3 млн человек;
вылечилось – почти 2,8 млн человек;
умерло – 81 598.
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