Коронавирус в Украине: медики сообщили о снижении заболеваемости - 7 464 человека за сутки

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки 21 ноября в Украине 7 464 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также, среди инфицированных 579 детей.

Медики сообщили о 2 501 госпитализации, 326 летальных исходах и о 10 540 выздоровевших.

Максимальное количество заболевших коронавирусом зафиксировано в Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело – 3,3 млн человек;

вылечилось – почти 2,8 млн человек;

умерло – 81 598.