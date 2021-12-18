Коронавирус в Украине: медики сообщили о 5 804 инфицированных и 297 умерших

08:41 29 Ноябрь Киев, Украина

Согласно данным украинского Минздрава, в стране наблюдается традиционный на выходных спад заболеваемости. За минувшие сутки коронавирусом заразились 5 804 человека, в их числе 530 детей.

Максимальное количество инфицированых за сутки 28 ноября обнаружено в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Винницкой областях и в столице.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 3 427 827 человек, скончалось от осложнений, вызванных вирусом 85 414 человек, смогли его побороть 2 920 714 человек.
 
Фото: Коронавирус в Украине 29 ноября