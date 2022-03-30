Коронавирус в Украине: инфицировано 696 человек, в том числе 36 детей

08:39 02 июля Киев, Украина

Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 в Украине вышла на относительно стабильный уровень, количество инфицирований среди детей неуклонно растет.



Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 2 июля.





С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.



Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 236 497 человек, из них 2 169 584 выздоровели, летальных исходов — 52 391.



Ситуация с COVID-19 в регионах:



г. Киев — 194 случая;

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 36 случаев;

Донецкая область — 39 случаев;

Житомирская область — 13 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 18 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 50 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 49 случаев;

Николаевская область — 9 случаев;

Одесская область — 53 случая;

Полтавская область — 16 случаев;

Ровенская область — 7 случаев;

Сумская область — 31 случай;

Тернопольская область — 8 случаев;

Харьковская область — 33 случая;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 26 случаев;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 5 случаев;

Черниговская область — 10 случаев. Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 696 человек, среди них 36 детей, также зафиксировано 33 летальных случая, 1197 пациентов выздоровели.С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 236 497 человек, из них 2 169 584 выздоровели, летальных исходов — 52 391.г. Киев — 194 случая;Винницкая область — 5 случаев;Волынская область — 17 случаев;Днепропетровская область — 36 случаев;Донецкая область — 39 случаев;Житомирская область — 13 случаев;Закарпатская область — 5 случаев;Запорожская область — 18 случаев;Ивано-Франковская область — 8 случаев;Киевская область — 50 случаев;Кировоградская область — 5 случаев;Луганская область — 9 случаев;Львовская область — 49 случаев;Николаевская область — 9 случаев;Одесская область — 53 случая;Полтавская область — 16 случаев;Ровенская область — 7 случаев;Сумская область — 31 случай;Тернопольская область — 8 случаев;Харьковская область — 33 случая;Херсонская область — 31 случай;Хмельницкая область — 26 случаев;Черкасская область — 19 случаев;Черновицкая область — 5 случаев;Черниговская область — 10 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.