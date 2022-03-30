Коронавирус в Украине: инфицировано 696 человек, в том числе 36 детей

Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 в Украине вышла на относительно стабильный уровень, количество инфицирований среди детей неуклонно растет.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 2 июля.
Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 696 человек, среди них 36 детей, также зафиксировано 33 летальных случая, 1197 пациентов выздоровели.
С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 236 497 человек, из них 2 169 584 выздоровели, летальных исходов — 52 391.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 194 случая;
Винницкая область — 5 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 36 случаев;
Донецкая область — 39 случаев;
Житомирская область — 13 случаев;
Закарпатская область — 5 случаев;
Запорожская область — 18 случаев;
Ивано-Франковская область — 8 случаев;
Киевская область — 50 случаев;
Кировоградская область — 5 случаев;
Луганская область — 9 случаев;
Львовская область — 49 случаев;
Николаевская область — 9 случаев;
Одесская область — 53 случая;
Полтавская область — 16 случаев;
Ровенская область — 7 случаев;
Сумская область — 31 случай;
Тернопольская область — 8 случаев;
Харьковская область — 33 случая;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 26 случаев;
Черкасская область — 19 случаев;
Черновицкая область — 5 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 236 497 человек, из них 2 169 584 выздоровели, летальных исходов — 52 391.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 194 случая;
Винницкая область — 5 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 36 случаев;
Донецкая область — 39 случаев;
Житомирская область — 13 случаев;
Закарпатская область — 5 случаев;
Запорожская область — 18 случаев;
Ивано-Франковская область — 8 случаев;
Киевская область — 50 случаев;
Кировоградская область — 5 случаев;
Луганская область — 9 случаев;
Львовская область — 49 случаев;
Николаевская область — 9 случаев;
Одесская область — 53 случая;
Полтавская область — 16 случаев;
Ровенская область — 7 случаев;
Сумская область — 31 случай;
Тернопольская область — 8 случаев;
Харьковская область — 33 случая;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 26 случаев;
Черкасская область — 19 случаев;
Черновицкая область — 5 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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