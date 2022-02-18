Коронавирус в Украине: данные за 22 мая 2021 года

Пресс-служба Министерства здравоохранения отчиталась об статистике по коронавирусу за 22 мая. Согласно данным, в Украине зафиксировано 2 533 новых случаев COVID-19. Это почти в полтора раза меньше, чем 21 мая - 4 606 случаев.

По данным пресс-службы, за последние сутки госпитализировано - 1 701 человек; летальных исходов - 89; выздоровело - 8 937 человек. За сутки протестировано: методом ПЦР - 16 285 человек, методом ИФА - 3 730 человек, экспресс-тестами - 14 491 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 182 521 человек;

выздоровело - 1 950 562 человека;

летальных исходов - 49 368;

проведено ПЦР-тестирований - 10 013733.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Напомним, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, завила, сезон для острых респираторных заболеваний заканчивается, поэтому летом в Украине будет значительно меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В начале мая 2021 года половина опрошенных украинцев (47%) скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть (32%) наоборот больше боятся заболевания, чем финансовых трудностей.