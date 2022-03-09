Коронавирус в Украине: данные по регионам

09:40 14 Октябрь Киев, Украина

14 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 276 177 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 , из них 5 229 летальних, 118 699 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 590 нових случая. В общем проведено 2 665 154 тестирования методом ПЦР . За сутки вылечились 2 137 человека.



На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:



Винницкая область — 7845 случаев;

Волынская область — 10140 случаев;

Днепропетровская область — 9614 случаев;

Донецкая область — 6247 случаев;

Житомирская область — 8861 случай;

Закарпатская область — 11169 случаев;

Запорожская область — 5900 случаев;

Ивано-Франковская область — 15765 случаев;

Кировоградская область — 1395 случаев;

Киев — 28512 случаев;

Киевская область — 11751 случай;

Львовская область — 23474 случая;

Луганская область — 2015 случаев;

Николаевская область — 5052 случая;

Одесская область — 17349 случаев;

Полтавская область — 5093 случая;

Ровенская область — 15026 случаев;

Сумская область — 7712 случаев;

Тернопольская область — 16478 случаев;

Харьковская область — 26262 случая;

Херсонская область — 2112 случаев;

Хмельницкая область — 9491 случай;

Черновицкая область — 16828 случаев;

Черкасская область — 6047 случаев;

Черниговская область — 6038 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.