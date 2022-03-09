Коронавирус в Украине: данные по регионам

14 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 276 177 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 229 летальних, 118 699 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 590 нових случая. В общем проведено 2 665 154 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 2 137 человека.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 7845 случаев;
Волынская область — 10140 случаев;
Днепропетровская область — 9614 случаев;
Донецкая область — 6247 случаев;
Житомирская область — 8861 случай;
Закарпатская область — 11169 случаев;
Запорожская область — 5900 случаев;
Ивано-Франковская область — 15765 случаев;
Кировоградская область — 1395 случаев;
Киев — 28512 случаев;
Киевская область — 11751 случай;
Львовская область — 23474 случая;
Луганская область — 2015 случаев;
Николаевская область — 5052 случая;
Одесская область — 17349 случаев;
Полтавская область — 5093 случая;
Ровенская область — 15026 случаев;
Сумская область — 7712 случаев;
Тернопольская область — 16478 случаев;
Харьковская область — 26262 случая;
Херсонская область — 2112 случаев;
Хмельницкая область — 9491 случай;
Черновицкая область — 16828 случаев;
Черкасская область — 6047 случаев;
Черниговская область — 6038 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
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