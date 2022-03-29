Коронавирус в Украине: 9524 новых случая за сутки

09:10 04 ноября Киев, Украина

В Украине установлен новый антирекорд , 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 за сутки (из них детей - 313, медработников - 408).

Также за последние сутки ⬇️



🔺️госпитализовано - 1514 человек;

🔺️летальних случаев - 199;

🔺️выздоровели - 7536 человек;

🔺️провели тестирований в сутки -72442, в т.ч. методом ПЦР - 42278, методом ИФА - 30164.



За все время пандемии в стране:⬇️



🔺️заболело - 420 617 человек;

🔺️выздоровели - 176 404 человека;

🔺️летальных исходов - 7731;

🔺️провели ПЦР-тестов - 3386489.





Количество заболеваний в регионах:



📍г. Киев - 40390

📍Винницкая область - 11363

📍Волынская область - 14544

📍Днепропетровская область -16169

📍Донецкая область - 12367

📍Житомирская область - 16200

📍Закарпатская область - 15470

📍Запорожская область - 11227

📍Ивано-Франковская область -22047

📍Киевская область - 17918

📍Кировоградская область - 2730

📍Луганская область - 3988

📍Львовская область - 31 639

📍Николаевская область - 9027

📍Одесская область - 26332

📍Полтавская область - 10617

📍Ровенская область - 20300

📍Сумская область - 12776

📍Тернопольская область - 21332

📍Харьковская область - 39559

📍Херсонская область - 4622

📍Хмельницкая область - 17439

📍Черкасская область - 9898

📍Черновицкая область - 23296

📍Черниговская область - 9367



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.