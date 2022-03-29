Коронавирус в Украине: 9524 новых случая за сутки

09:10 04 ноября Киев, Украина

В Украине установлен новый антирекорд, 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 за сутки (из них детей - 313, медработников - 408).
 
Также за последние сутки ⬇️

🔺️госпитализовано - 1514 человек;
🔺️летальних случаев - 199;
🔺️выздоровели - 7536 человек;
🔺️провели тестирований в сутки -72442, в т.ч. методом ПЦР - 42278, методом ИФА - 30164.

За все время пандемии в стране:⬇️

🔺️заболело - 420 617 человек;
🔺️выздоровели - 176 404 человека;
🔺️летальных исходов - 7731;
🔺️провели ПЦР-тестов - 3386489.

фото: новый антирекорд COVID-19
Количество заболеваний в регионах:

📍г. Киев - 40390 
📍Винницкая область - 11363 
📍Волынская область - 14544
📍Днепропетровская область -16169 
📍Донецкая область - 12367 
📍Житомирская область - 16200 
📍Закарпатская область - 15470 
📍Запорожская область - 11227 
📍Ивано-Франковская область -22047
📍Киевская область - 17918 
📍Кировоградская область - 2730 
📍Луганская область - 3988 
📍Львовская область - 31 639 
📍Николаевская область - 9027 
📍Одесская область - 26332 
📍Полтавская область - 10617 
📍Ровенская область - 20300 
📍Сумская область - 12776 
📍Тернопольская область - 21332
📍Харьковская область - 39559
📍Херсонская область - 4622 
📍Хмельницкая область - 17439 
📍Черкасская область - 9898 
📍Черновицкая область - 23296 
📍Черниговская область - 9367 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.