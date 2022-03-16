Коронавирус в Украине: 7 517 новых случаев за сутки

11:37 23 октября Киев, Украина

В Украине опять антирекорд, за сутки зарегистрировано 7 517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
 
23 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 164 летальных, 137 578 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 950 463 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 680 пациентов.
фото: Данные о COVID-19 в Украине на 23 октября
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

🔺Винницкая область - 8923 
🔺Волинская область - 11792 
🔺Днепропетровская область - 12 380 
🔺Донецкая область - 8160 
🔺Житомирскаяа область - 11264 
🔺Закарпатская область - 12 541 
🔺Запорожская область - 7495 
🔺Ивано-Франковская область - 17 705
🔺Кировоградская область - 1858 
🔺г. Киев - 33135 
🔺Киевская область - 13 958 
🔺Львовская область - 26 399 
🔺Луганская область - 2985
🔺Николаевская область - 6602 
🔺Одесская область - 21 128 
🔺Полтавская область - 7532 
🔺Ровенская область - 16 985
🔺Сумская область - 9888 
🔺Тернопольская область - 18 613 
🔺Харковская область - 31592 
🔺Херсонская область - 2951 
🔺Хмельницкая область - 12 413 
🔺Черновецкая область - 18 811 
🔺Черкасская область - 7704 
🔺Черниговская область - 7582 

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября в Центр поступило  8050 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 402 007 сообщений о подозрении на COVID-19.