Коронавирус в Украине: 7 517 новых случаев за сутки

11:37 23 октября Киев, Украина

В Украине опять антирекорд, за сутки зарегистрировано 7 517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

23 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 164 летальных, 137 578 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 950 463 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 680 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



🔺Винницкая область - 8923

🔺Волинская область - 11792

🔺Днепропетровская область - 12 380

🔺Донецкая область - 8160

🔺Житомирскаяа область - 11264

🔺Закарпатская область - 12 541

🔺Запорожская область - 7495

🔺Ивано-Франковская область - 17 705

🔺Кировоградская область - 1858

🔺г. Киев - 33135

🔺Киевская область - 13 958

🔺Львовская область - 26 399

🔺Луганская область - 2985

🔺Николаевская область - 6602

🔺Одесская область - 21 128

🔺Полтавская область - 7532

🔺Ровенская область - 16 985

🔺Сумская область - 9888

🔺Тернопольская область - 18 613

🔺Харковская область - 31592

🔺Херсонская область - 2951

🔺Хмельницкая область - 12 413

🔺Черновецкая область - 18 811

🔺Черкасская область - 7704

🔺Черниговская область - 7582



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября в Центр поступило 8050 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 402 007 сообщений о подозрении на COVID-19.