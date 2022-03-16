Коронавирус в Украине: 7 517 новых случаев за сутки

В Украине опять антирекорд, за сутки зарегистрировано 7 517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
23 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 164 летальных, 137 578 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 950 463 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 680 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
🔺Винницкая область - 8923
🔺Волинская область - 11792
🔺Днепропетровская область - 12 380
🔺Донецкая область - 8160
🔺Житомирскаяа область - 11264
🔺Закарпатская область - 12 541
🔺Запорожская область - 7495
🔺Ивано-Франковская область - 17 705
🔺Кировоградская область - 1858
🔺г. Киев - 33135
🔺Киевская область - 13 958
🔺Львовская область - 26 399
🔺Луганская область - 2985
🔺Николаевская область - 6602
🔺Одесская область - 21 128
🔺Полтавская область - 7532
🔺Ровенская область - 16 985
🔺Сумская область - 9888
🔺Тернопольская область - 18 613
🔺Харковская область - 31592
🔺Херсонская область - 2951
🔺Хмельницкая область - 12 413
🔺Черновецкая область - 18 811
🔺Черкасская область - 7704
🔺Черниговская область - 7582
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября в Центр поступило 8050 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 402 007 сообщений о подозрении на COVID-19.
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