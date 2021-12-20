Коронавирус в Украине: 25,5 тыс вылечились, 9,5 тыс - заболели

За минувшие сутки в Украине смогли справится с осложнениями, вызванными коронавирусом и вылечиться более 25 тыс украинцев.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Также медики сообщили о 9 590 новых случаях инфицирования. Больше всего людей заболело коронавирусом в столице, а также в Запорожской, Донецкой, Полтавской областях. Есть данные о 2 089 госпитализированных и 355 умерших.

Большой процент среди заболевших принадлежит детям – за минувшие сутки заболело 864 ребенка