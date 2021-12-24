Коронавирус в Украине 24 декабря: вирус диагностирован у 6 647 украинцев

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболело 6 647 человек. Среди них 519 детей и 107 работников сферы здравоохранения.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Также медики сообщили о 248 летальных исходах и 1 646 госпитализациях. Смогли побороть вирус и вылечиться 14 874 человека.

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом стали Киев, Киевская область, а также Донецкая, Запорожская, Полтавская и Львовская области.