Коронавирус в Украине 23 февраля: более 25 тыс. новых случаев

08:51 23 Февраль Киев, Украина

В Минздраве сообщили о 25 062 новых случаях инфицирования COVID-19. Среди них 2 427 детей и 665 медработников.

Отметим, в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом среди детского населения, большинство школ Украины переведено на дистанционную форму обучения. Ученики начальных классов остались на очной форме.

Также медики сообщили, что за сутки 22 февраля с осложнениями было госпитализировано 3 140 человек, умерло – 297, полностью выздоровели 37 432 человека.