Коронавирус в Украине 18 ноября: медики сообщили о 20 591 заболевшем

08:20 18 Ноябрь Киев, Украина

За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус у 20 591 жителя Украины. В их число попали 1 478 детей и 377 медиков. Максимальное количество заболевших обнаружили в столице, а также в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Донецкой областях.

Известно, что за сутки 17 ноября было госпитализировано в больницы 3 097 человек, скончалось от коронавируса 752 человека, смогли побороть вирус и вылечиться 19 633 человека.

С начала пандемии в Украине⤵️

 🔺заболело – 3 284 008;

 🔺вылечилось – 2 704 217;

 🔺скончалось – 79 506;

 

Фото: Коронавирус в Украине 18 ноября