Коронавирус в Украине 18 февраля: 34 938 новых случаев заражения

08:53 18 Февраль Киев, Украина

Минздраве сообщили о 34 938 новых случаях заражения COVID-19. Среди инфицированных 2 879 детей и 870 работников сферы здравоохранения.



Также, украинские медики сообщили, что в госпитализации за минувшие сутки нуждались 3 323 человека – все они были распределены в медучреждения, выздоровели 29 254 человека, скончались – 282 человека.