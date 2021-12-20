Коронавирус в Украине 17 ноября: вирус диагностирован у 18 668 человек

08:42 17 Ноябрь Киев, Украина

Украинские медики за минувшие сутки 16 ноября диагностировали коронавирус у 18 668 человек. В их число вошли 1 312 детей и 403 работника медицинской сферы.

Также известно, что за минувшие сутки госпитализировано с тяжелой формой течения болезни 4 468 человек; не смогли справиться с осложнениями вируса и умерли 769 человека; выздоровели 20 211 человек.

С начала пандемии в Украине⤵️

🔺инфицировано – 3 263 417 человек;

🔺вылечилось – 2 684 584 человека;

🔺умерло – 78 754.

Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом остаются Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Запорожская области и город Киев.

Напомним, вчера в Украине был установлен рекорд по количеству смертей за сутки - 15 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 838 украинцев.