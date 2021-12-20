Коронавирус в Украине 17 ноября: вирус диагностирован у 18 668 человек

Украинские медики за минувшие сутки 16 ноября диагностировали коронавирус у 18 668 человек. В их число вошли 1 312 детей и 403 работника медицинской сферы.
Также известно, что за минувшие сутки госпитализировано с тяжелой формой течения болезни 4 468 человек; не смогли справиться с осложнениями вируса и умерли 769 человека; выздоровели 20 211 человек.
С начала пандемии в Украине⤵️
🔺инфицировано – 3 263 417 человек;
🔺вылечилось – 2 684 584 человека;
🔺умерло – 78 754.
Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом остаются Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Запорожская области и город Киев.
Напомним, вчера в Украине был установлен рекорд по количеству смертей за сутки - 15 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 838 украинцев.
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