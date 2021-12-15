Коронавирус в Украине 15 ноября: 10 802 подтвержденных случая инфицирования

08:37 15 Ноябрь Киев, Украина

Согласно данным Минздрава , за минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 10 802 человек.



Максимальное количество заболевших выявлено в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Запорожской областях.



С начала пандемии коронавирус унес жизни 77 147 украинцев, 442 человека умерли только за минувшие сутки. Смогли побороть вирус и вылечиться с начала пандемии 2 642 459 человек, за вчерашний день - 11 219 человек.



С тяжелым течением болезни за сутки 14 ноября госпитализировано 2 798 человек.



Отметим, с понедельника 15 ноября большинство украинских школ переходят на традиционную форму обучения.