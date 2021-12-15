Коронавирус в Украине 15 ноября: 10 802 подтвержденных случая инфицирования

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 10 802 человек.
Максимальное количество заболевших выявлено в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Запорожской областях.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 77 147 украинцев, 442 человека умерли только за минувшие сутки. Смогли побороть вирус и вылечиться с начала пандемии 2 642 459 человек, за вчерашний день - 11 219 человек.
С тяжелым течением болезни за сутки 14 ноября госпитализировано 2 798 человек.
Отметим, с понедельника 15 ноября большинство украинских школ переходят на традиционную форму обучения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии