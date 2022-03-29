Коронавирус в правоохранительных органах: 415 новых случаев 

11:44 04 ноября Киев, Украина

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что за минувшие сутки выявлено 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников правоохранительных органов.

Двое правоохранителей умерли от осложнений болезни.



Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировали:



🔺️в Днепропетровской области — 41;

🔺️в Хмельницкой области — 21;

🔺️в Киеве — 53.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 14 022 правоохранителя, выздоровели — 13 068. От осложнений болезни умерли 37 сотрудников МВД.



Указано, что медицинскую помощь получают все подразделения, учебные заведения системы МВД и контактирующие лица, которые общались с больными.