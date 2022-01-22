Коронавирус в мире: за минувшие сутки умерли более 14 тыс человек

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за минувшие сутки в мире от последствий коронавируса скончалось более 14 тыс человек.
Всего в мире зафиксировано 156 719 257 случаев инфицирования, из них 854 667 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 270 225 человек, из них 14 021 за минувшие сутки.
Всего в мире зафиксировано 156 719 257 случаев инфицирования, из них 854 667 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 270 225 человек, из них 14 021 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 134,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 7-ю и 2-ю позицию соответственно.
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