Коронавирус в мире: за минувшие сутки пандемия забрала жизни 6 878 человек

10:51 19 июля Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за минувшие сутки в мире было выявлено 445 267 новых случаев инфицирования коронавирусом.

С начала пандемии в мире зафиксировано 191 230 672 случая инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 105 847 человек, из них 6 878 за минувшие сутки.









Побороли болезнь и вылечились 174,1 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.







Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 75-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 59-ю и 6-ю позицию соответственно.