Коронавирус в мире: Украина занимает 7 место по количеству летальных случаев

08:09 12 Май Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 160 334 125 случая инфицирования, скончались 3 331 400 человек. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за минувшие сутки в мире коронавирусом инфицировано 710 122 человек. От осложнений, вызванных вирусом скончались 13 444 человек.С начала пандемии в мире зафиксировано 160 334 125 случая инфицирования, скончались 3 331 400 человек.



Побороли болезнь и вылечились 138 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 17-ю и 7-ю позицию соответственно.