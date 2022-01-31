Коронавирус в мире: Украина занимает 7 место по количеству летальных случаев

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за минувшие сутки в мире коронавирусом инфицировано 710 122 человек. От осложнений, вызванных вирусом скончались 13 444 человек.
С начала пандемии в мире зафиксировано 160 334 125 случая инфицирования, скончались 3 331 400 человек.
С начала пандемии в мире зафиксировано 160 334 125 случая инфицирования, скончались 3 331 400 человек.
Побороли болезнь и вылечились 138 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 17-ю и 7-ю позицию соответственно.
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