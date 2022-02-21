Коронавирус в мире: с начала пандемии скончалось более 5 млн человек

07:05 21 Февраль Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometers известно, что по итогам выходных 20 февраля в мире официально подтвердили 423 823 683 случая COVID-19.

Уточняется, что среди этого количества порядка 348 878 604 человек уже поправились, а 5 901 350 умерли.

На данный момент лидерство по количеству инфицированных занимают США – 80 072 561 случаев. На втором месте Индия – 42 822 473 инфицированных. На третьем месте Бразилия с 28167587 больными.