Коронавирус в мире: с начала пандемии скончалось более 5 млн человек

Согласно данным исследовательского центра Worldometers известно, что по итогам выходных 20 февраля в мире официально подтвердили 423 823 683 случая COVID-19.
Уточняется, что среди этого количества порядка 348 878 604 человек уже поправились, а 5 901 350 умерли.
На данный момент лидерство по количеству инфицированных занимают США – 80 072 561 случаев. На втором месте Индия – 42 822 473 инфицированных. На третьем месте Бразилия с 28167587 больными.
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