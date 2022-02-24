Коронавирус в мире: накануне диагностировали 313 858 новых случаев инфицирования

Сайт Worldometer поделился новыми данными в реальном времени о ситуации с распространением коронавируса в мире.
По состоянию на утро 1 октября в мире выявили более 34,1 миллиона случаев COVID-19, более миллиона человек умерли.
В мире обнаружены 34 159 060 случаев COVID-19, в частности 1 018 791 - летальный, выздоровели 25 430 448 человек.
Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (7 447 282), Индия (6 312 584), Бразилия (4 813 586) и Россия (1 176 286).
Накануне в мире выявили 313 858 новых случаев инфицирования и 6 209 новых смертей.
Коронавирус зафиксировали в 213 странах.
В мире обнаружены 34 159 060 случаев COVID-19, в частности 1 018 791 - летальный, выздоровели 25 430 448 человек.
Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (7 447 282), Индия (6 312 584), Бразилия (4 813 586) и Россия (1 176 286).
Накануне в мире выявили 313 858 новых случаев инфицирования и 6 209 новых смертей.
Коронавирус зафиксировали в 213 странах.
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