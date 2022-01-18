Коронавирус в мире: Индия - бесспорный лидер по суточному приросту

09:43 03 Май Киев, Украина





Ученые также утверждают, что 370 059 новых случаев



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 216 157 человек, из них 9 969 за минувшие сутки. Согласно исследованиям центра Worldometers , на утро понедельника в мире зафиксировано 153 480 141 инфицированных коронавирусом.Ученые также утверждают, что 370 059 новых случаев COVID-19 были выявлены в Индии.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 216 157 человек, из них 9 969 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 131,4 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - Индия, Бразилия, Колумбия, Иран и Россия.



Украина находится на 10-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 19-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям за сутки - 10-ю и 2-ю позицию соответственно.