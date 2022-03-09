Коронавирус в мире 10 июня

09:44 10 Июнь Киев, Украина

Согласно данным исследовательского центра Worldometer на утро четверга, 10 июня в мире зафиксировано 175,18 млн случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

В последнее время прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией замедлился. Сейчас в мире менее 13 млн активных случаев.



На данный момент в мире обнаружили 175 181 016 случаев COVID-19, из них 3 777 167 летальных, выздоровели 158 698 660 человек.



Больше всего случаев COVID-19 в США (34 264 727), Индии (29 183 121) и Бразилии (17 125 357).