Коронавирус в Луцке в доме престарелых

Коронавирус унес 4 жизни в Луцком доме престарелых. Также вирусная инфекция обнаружена у 39 подопечных пансионата, находящихся в зоне риска, и у 11 работников заведения.
Об этом заявила замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырко в ходе брифинга.
Отмечается, что заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.
Указано также, что на COVID-19 протестировали 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых, в результате чего заражения подтвердили у 18 жителей пансионата и 3 сотрудников.
"В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение", - заявила Костырко.
Большинство заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.
"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии