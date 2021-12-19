Коронавирус в Киеве: за сутки выздоровело втрое больше человек, чем выявлено новых больных

08:43 13 Декабрь Киев, Украина

За минувшие сутки, 12 декабря, в Киеве коронавирус подтвержден у 570 человек. Это на 109 случаев больше, чем за предыдущий день (за сутки 11 декабря было зафиксировано 461 случай Covid-19). Всего с начала эпидемии заболели Covid-19 более 313 тыс. человек.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве от коронавируса:

- выздоровели более 286 тыс. человек (за сутки 12 декабря - 1467)
- умерли более 7,8 тыс. человек (за сутки – 19).

На сегодняшний день в Киеве активных больных более 19,7 тыс.

В Киевской области с начала эпидемии зафиксировано более 180 тыс. случаев заболевания Covid-19. За сутки обнаружено 160 больных.

С начала эпидемии в Киевской области:

- выздоровели от коронавируса более 159 тыс. человек (за сутки 12 декабря – 236)
- умерли 4,4 тыс. человек (за сутки – 1).

На сегодняшний день в Киевской области активных больных более 15,6 тыс.

12 декабря в Украине медики зафиксировали более 4 тыс. новых случаев Covid-19, с начала пандемии выявлено более 3,5 млн. случаев Covid-19. 